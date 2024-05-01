Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Алиев отметил положительную тенденцию в мирном процессе с Арменией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об активной работе страны для достижения мира с Арменией.

"Переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Азербайджаном. (...) Сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию в мирном процессе. Началась делимитация границы. Не только делимитация, но и демаркация границы", - сказал Алиев в среду в Баку на открытии VI Всемирного форума "Диалог ради мира и глобальной безопасности".

По его словам, делимитация и демаркация границы осуществляется на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами, без каких-либо посредников. "Это еще раз свидетельствует о том, что нам не нужны посредники, особенно те, которые исходят из своих интересов. Они (такие посредники - ИФ) не хотят помочь, они хотят проникнуть (в регион - ИФ) ради своих политических и экономических интересов. Они хотят вновь разжечь костер. Мы не допустим, чтобы это произошло на Южном Кавказе", - отметил азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что мир на Южном Кавказе достижим только в результате нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщалось, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы, экспертные группы двух стран на границе начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

Первый пограничный столб был установлен 23 апреля. К 29 апреля было установлено уже 35 столбов.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль готов обсудить в Каире вопросы перемирия в Газе

Израиль готов обсудить в Каире вопросы перемирия в Газе

Президент Грузии призвала главу МВД прекратить силовой разгон протестующих

Спецназ Грузии вытеснил манифестантов с прилегающей к парламенту территории

Спецназ у здания парламента Грузии применил против оппозиционеров перцовый газ

Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Трамп считает неправильным для США выделять Украине больше денег, чем Европа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });