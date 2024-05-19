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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Алиев отметил первые положительные результаты процесса определения границы с Арменией

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает первые положительные результаты процесса определения армяно-азербайджанской границы.

"Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса. Это обнадеживает", - сказал он в воскресенье, выступая на церемонии сдачи на азербайджано-иранской границе в эксплуатацию гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Алиев считает, что данный процесс "дает надежду на то, что, наконец, после долгого перерыва, между Азербайджаном и Арменией может быть подписано мирное соглашение".

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Президент Азербайджана также приветствовал поддержку Ирана в этом вопросе.

Алиев подчеркнул, что развитие региона должно обеспечиваться волей народов, проживающих в регионе, "вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо".

"Если кто-то - руководители стран, расположенных в тысячах километрах отсюда, - хотят добиться каких-то результатов в этом регионе, то пусть говорят с нами. Неуместное и ненужное вмешательство до сегодняшнего дня не приносило и не принесет никакой пользы", - сказал азербайджанский лидер.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения Иран
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