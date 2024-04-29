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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Азербайджан и Армения установили уже 35 пограничных столбов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения в процессе делимитации границы установили уже 35 пограничных столбов.

"На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля выполнено свыше 50% намеченных работ, установлено 35 пограничных столба", - говорится в сообщении службы вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Работа экспертных групп двух государств продолжается.

Как сообщалось, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы, экспертные группы двух стран на границе начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

Первый пограничный столб был установлен 23 апреля. 25 апреля сообщалось об установке 20 пограничных столбов.

Азербайджан Армения
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