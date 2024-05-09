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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Таможни стран Балтии, Финляндии, Польши договорились о едином исполнении санкций против РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Главы таможен Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии подписали в Вильнюсе в четверг соглашение о применении единых мер контроля при реализации санкций ЕС против РФ и Белоруссии, сообщает агентство BNS.

В январе таможни Литвы, Латвии и Эстонии утвердили декларацию премьер-министров стран Балтии, подписанную 20 декабря прошлого года, и договорились ужесточить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в третьи страны через Россию и Белоруссию или перевозимыми транзитом, - например, требовать подачи декларации от производителя товара.

Теперь к этой договоренности присоединились Польша и Финляндия.

Польша Финляндия Литва Латвия Эстония
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