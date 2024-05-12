Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 мая
В Белгороде от обстрела погиб человек, израильский Ашкелон подвергся атаке из Газы, прошла акция протеста в Тбилиси
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Один человек погиб, 29 пострадали в результате массированного обстрела Белгорода. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
- ПВО сбила ночью две ракеты и шесть дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.
- Израильский Ашкелон подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Несколько гражданских лиц получили ранения.
- В Тбилиси прошла крупная акция против закона об иноагентах. Митинг прошел без надзора полиции и инцидентов.
- В Петербурге задержан начальник автоколонны, не обеспечивший время отдыха водителю упавшего в реку автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете.