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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 мая

В Белгороде от обстрела погиб человек, израильский Ашкелон подвергся атаке из Газы, прошла акция протеста в Тбилиси

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб, 29 пострадали в результате массированного обстрела Белгорода. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

- ПВО сбила ночью две ракеты и шесть дронов ВСУ над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.

- Израильский Ашкелон подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа. Несколько гражданских лиц получили ранения.

- В Тбилиси прошла крупная акция против закона об иноагентах. Митинг прошел без надзора полиции и инцидентов.

- В Петербурге задержан начальник автоколонны, не обеспечивший время отдыха водителю упавшего в реку автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете.

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