Полиция и спецназ оттеснили демонстрантов от здания парламента Грузии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция и спецназ вытеснили участников акции протеста с прилегающих к парламенту Грузии улиц, освободив входы в здание, где через несколько часов депутаты обсудят законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в последнем чтении.

Несколько десятков молодых людей пытались оказать сопротивление, но под натиском сотрудников правоохранительных органов отступили. Ряд манифестантов задержаны.

Кордоны полиции и спецназа перекрыли все входы в здание парламента, куда в ближайшие часы должны прибыть депутаты для окончательного голосования по законопроекту.

Ранее МВД Грузии призвало протестующих освободить входы в здание парламента.

Организаторы акции заявляли о планах провести перед зданием всю ночь.

Акции протеста сторонников оппозиции против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" проводятся в Тбилиси ежедневно с середины апреля.