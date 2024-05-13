МВД Грузии призвало протестующих освободить входы в парламент

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Полиция и спецназ Грузии начали перемещаться в направлении здания грузинского парламента, где проходит акция протеста оппозиционных сил.

"Подразделения мобилизованы. Мы обращаемся к участникам акции выполнить требование полиции и освободить входы в здание парламента для нормальной работы депутатов, в противном случае будут использованы все меры в рамках закона для нормальной работы парламента", - следует из распространенного МВД Грузии заявления.

Пока полиция не предпринимала действий по разгону собравшихся и остановилась в нескольких десятках метров от протестующих.