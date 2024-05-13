В Тбилиси у парламента задержали два десятка протестующих

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси у здания парламента 13 мая полиция задержала 20 участников акции протеста против принятия закона об иноагентах.

"Несмотря на предупреждения полиции не выходить за рамки свободы собраний и самовыражения, установленных законом и Конституцией, часть участников акции нарушила общественный порядок, оказала сопротивление полиции и оскорбляла их. Из-за нарушения ряда статей административного кодекса задержаны 20 человек, среди них трое граждан иностранных государств - России, США и еще одного иностранца, потребовавшего связаться с посольством США", - сообщило МВД Грузии.

Акция с участием нескольких десятков человек в эти часы продолжается перед парламентом.

Утром в понедельник юридический комитет парламента Грузии без участия оппозиции одобрил законопроект об иноагентах. "Голосование в юридическом комитете прошло всего за две минуты. Депутаты от оппозиции не смогли вовремя войти в здание парламента", - сказала журналистам одна из лидеров оппозиционной партии "Лело", депутат Саломе Самадашвили.

Партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния" весной 2024 года, он был одобрен в двух чтениях, третье чтение намечено на 13 мая.