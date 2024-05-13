В Тбилиси завершается акция против закона об иноагентах

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Акция протеста против принятия парламентом Грузии 14 мая в окончательном третьем чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" завершается в Тбилиси на проспекте Руставели.

В акции приняли участие, по оценке местных СМИ, около 10 тыс. человек, в основном студенты.

Как отмечали организаторы, акция протеста продолжится во вторник, 15 мая, параллельно с принятием парламентом законопроекта об иноагентах.

Среди организаторов протестов нет лидеров оппозиционных партий, однако они говорят журналистам о необходимости направить протест в более радикальное русло, чем только требование отзыва закона об иноагентах.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок в частной клинике "Вивамед" в Тбилиси, написал в понедельник в соцсетях, что лидерам оппозиции необходимо отбросить амбиции, так как "решается вопрос существования Грузии". "Нам нужно согласовать единых кандидатов на посты президента, председателя Верховного суда и Главного прокурора", - отметил Саакашвили.