Полиция сообщила о задержании в Тбилиси у парламента 13 протестующих

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - МВД Грузии сообщило, что 14 мая в Тбилиси у здания парламента были задержаны 13 протестующих против принятия закона об иноагентах, им вменяют статьи административного кодекса в неподчинении полиции и мелком хулиганстве.

После того, как парламент принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния" на НКО протестующие повредили установленные перед зданием железные заграждения. Сообщалось, что полиция тогда начала задерживать демонстрантов и оттеснять их с площади. Задержания вызвали недовольство протестующих, некоторые из них начали бросать в полицейских камни и другие предметы.

После ухода полицейских участники акции вернулись обратно.

Проект закона об иноагентах весной 2024 года в парламент повторно внесла правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция выступила против его принятия, утверждая, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

После голосования 14 мая оппозиционные фракции "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Лело" в парламенте объявили бойкот парламентской работе. Член фракции ЕНД Леван Бежашвили заявил журналистам, что в режим бойкота переходит большинство оппозиционных депутатов. "В ближайшее время вместе с представителями как парламентской, так и непарламентской оппозиции мы представим общественности окончательный план действий", - сказал он.

Представитель фракции "Лело" Анна Нацвлишвили заявила, что члены ее фракции не видят ресурса продолжать работу в парламенте. "Будущее Грузии в НАТО и Евросоюзе", - сказала она.

Собравшиеся у парламента противники закона ранее предупредили журналистов, что протесты не только не прекратятся, а наоборот, расширятся на все регионы Грузии.

"Обязательно начнется процесс неповиновения властям. Протест должен быть массовым, и в нем не будет каких-то политических взглядов, протест будет против действующих властей. Если мы сейчас не сможем победить режим, то осенью они сфальсифицируют выборы", - заявляла одна из лидеров оппозиции Хатия Деканоидзе.

Как говорил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон "О прозрачности иностранного влияния" преследует одну цель - обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства "на подрывную политическую деятельность".