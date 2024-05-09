ВКС РФ нанесли удары по боевикам в горах сирийской провинции Хомс

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по боевикам в горном массиве Аль-Амур в провинции Хомс, сообщил в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России поражены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс. В результате ударов уничтожены не менее шести боевиков, а также склад боеприпасов и материальных средств", - сказал он.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб", - добавил Попов.