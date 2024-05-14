Госдепартамент США призвал Тбилиси "изменить курс" с законом об иноагентах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Одобренный грузинским парламентом в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит стремлениям Тбилиси развивать сотрудничество с ЕС и НАТО, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

"Подобного рода инициативы противоречат этим заявленным целям (о сближении с ЕС и НАТО - ИФ), - сказал он на брифинге. - Мы ценим отношения с Грузией (...). Еще есть время для того, чтобы начать работать в духе сотрудничества".

Патель предупредил, что с точки зрения Госдепартамента, для такого сотрудничества Тбилиси следует пересмотреть свои приоритеты: "Мы считаем, что правительству Грузии.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" на НКО парламент Грузии принял в окончательном чтении 14 мая. Это вызвало протесты оппозиции и сторонников европейского курса. Парламентская оппозиция заявила о бойкоте работы парламента. Снаружи у здания проходят ежедневные акции протеста.

Находящийся в Тбилиси помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен не исключил, что Штаты могут приостановить финансовую помощь Грузии, если закон "О прозрачности иностранного влияния" не будет доведен до соответствия стандартам Евросоюза.

"Если этот закон останется в таком виде и не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС, если увидим ослабление демократии, если увидим, что есть насилие в отношении мирных демонстрантов, то со стороны США, конечно же, будут определенные ограничения. В первую очередь, эти ограничения коснутся финансовой стороны, а также это будет касаться поездок в отношении конкретных людей, кто ответственен за эти действия", - сказал О'Брайен на пресс-конференции.

Он заявил, что закон не соответствует тем стандартам, что есть в ЕС. По словам О'Брайена, если закон не изменится, чтобы удовлетворить нормы и стандарты ЕС, и, если риторика со стороны грузинских властей против США и Запада продолжится, "это будет опасно и рискованно для наших двусторонних отношений".

Помощник госсекретаря напомнил, что США выделили Грузии в качестве помощи $390 млн долларов, часть из которых будет направлена на военные и оборонные вопросы, часть на экономические, часть на усиление гражданского общества, но эта помощь может оказаться под вопросом, если США будут рассматриваться властями Грузии как противник.

В Белом доме позже добавили, что из-за этого закона США будут вынуждены пересмотреть отношения с Грузией.

"Если этот законопроект будет принят, что это вынудит нас провести фундаментальную переоценку наших отношений с Грузией", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, этот закон "отдалит Грузию от ценностей ЕС и НАТО".