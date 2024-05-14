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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Помощник госсекретаря США сожалеет об отказе Иванишвили от встречи с ним

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил на пресс-конференции в Тбилиси, что сожалеет, что основатель правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался с ним встретиться.

По его словам, причиной отказа были названы фактические санкции в отношении Иванишвили. О'Брайен напомнил, что пока никакие санкции против Иванишвили не вводились.

"Тот факт, что такой влиятельный человек так плохо информирован, неправильно информирован, действительно удивляет и вызывает сожаление", - отметил дипломат.

Помощник госсекретаря США считает, что названная причина отказа встречаться с партнером страны "в определенном смысле означает попытку поставить свои личные интересы выше тех обязательств страны, которые прописаны в Конституции".

О'Брайен между тем назвал нереалистичными заявления представителей грузинских властей о некой глобальной партии войны, которая якобы не хочет, чтобы партия "Грузинская мечта" оставалась у власти.

"Что касается конспирологических теорий, глобальной партии войны, что, якобы, глобальная партия войны хочет, чтобы "Грузинская мечта" не была у власти в Грузии после их 12-летнего правления. По моему мнению, это очень нереалистично, и в целом неправильное понимание отношения международного сообщества к Грузии", - сказал он.

Грузинская мечта Бидзина Иванишвили США Грузия Джеймс О'Брайен
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