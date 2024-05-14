Премьер-министр Грузии заявил, что готов к дискуссии по закону об иноагентах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился в Тбилиси с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном и затем на пресс-конференции заявил об открытости грузинских властей к дискуссии о принятом парламентом страны законе "О прозрачности иностранного влияния".

"Если будут какие-то замечания по закону, мы готовы для дискуссий", - сказал он.

По его словам, он обстоятельно обсудил принятый закон с помощником госсекретаря, они исчерпывающе обсудили все интересующие их вопросы.

"Мы подтвердили господину О'Брайену наше желание и готовность максимально углублять двусторонние межгосударственные отношения. Главное, чтобы и с другой стороны мы получили такое же отношение", - заявил Кобахидзе.

Грузинский премьер считает, что принятие парламентом закона об иноагентах является твердой гарантией для обеспечения долгосрочного мира и преодоления поляризации. "Напомню, что этот закон предусматривает лишь представления организациями, проводящими интересы иностранных сил, ежегодной финансовой декларации", - сказал он.

Кобахидзе призвал участников акций протеста против закона об иноагентах не совершать противозаконные действия, а полицейских - проявлять максимальную сдержанность.

Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Ранее весной эту инициативу в парламент повторно внесла правящая партия "Грузинская мечта", что вызвало крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

О'Брайен заявил на пресс-конференции 14 мая, что не исключает, что в Вашингтоне могут приостановить финансовую помощь Грузии, если принятый грузинским парламентом закон "О прозрачности иностранного влияния" не будет доведен до соответствия стандартам Евросоюза.

"Если этот закон останется в таком виде и не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС, если увидим ослабление демократии, если увидим, что есть насилие в отношении мирных демонстрантов, то со стороны США, конечно же, будут определенные ограничения. В первую очередь, эти ограничения коснутся финансовой стороны, а также это будет касаться поездок в отношении конкретных людей, кто ответственен за эти действия", - сказал О'Брайен.

Он заявил, что закон не соответствует тем стандартам, что есть в ЕС. По словам О'Брайена, если закон не изменится, чтобы удовлетворить нормы и стандарты ЕС, и, если риторика со стороны грузинских властей против США и Запада продолжится, "это будет опасно и рискованно для наших двусторонних отношений".