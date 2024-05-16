Избранный президент Словакии поговорил в больнице с получившим ранения премьером

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что смог поговорить в больнице с получившим днем ранее серьезные огнестрельные ранения премьером страны Робертом Фицо, пишет в четверг The Guardian.

По словам Пеллегрини, он надеется, что через несколько дней премьер будет в состоянии принимать решения по работе правительства, однако пока что обязанности главы правительства продолжит выполнять вице-премьер Томаш Тараба.

Накануне в городе Гандлова 71-летний мужчина пять раз выстрелил в Фицо, четыре пули попали в премьера, которому в ночь на четверг провели операцию, она длилась пять часов. По свидетельствам медиков, в настоящий момент угрозы жизни Фицо нет, премьер находится в стабильном состоянии, но ситуация остается сложной.