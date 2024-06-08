Премьер-министр Дании подверглась нападению в Копенгагене

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На премьер-министра Дании Метте Фредериксен было совершено нападение в столице страны, сообщает CNN со ссылкой на канцелярию главы датского правительства.

"В пятницу вечером на площади Култорвет в Копенгагене премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина. Впоследствии он был арестован", - сообщили телеканалу в канцелярии и добавили, что премьер "шокирована произошедшим".

Имя и фамилия нападавшего не раскрываются, его мотивы неизвестны.