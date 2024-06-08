Премьер-министр Дании подверглась нападению в Копенгагене
Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На премьер-министра Дании Метте Фредериксен было совершено нападение в столице страны, сообщает CNN со ссылкой на канцелярию главы датского правительства.
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"В пятницу вечером на площади Култорвет в Копенгагене премьер-министра Метте Фредериксен ударил мужчина. Впоследствии он был арестован", - сообщили телеканалу в канцелярии и добавили, что премьер "шокирована произошедшим".
Имя и фамилия нападавшего не раскрываются, его мотивы неизвестны.