Состояние премьера Словакии остается серьезным, но прогнозы внушают оптимизм

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого два дня назад совершили покушение, по-прежнему серьезное, однако стабильное и может улучшиться, заявила в субботу словацкий министр здравоохранения Зузана Долинкова.

"Министр сказала, что двухчасовая операция в пятницу по удалению некротических тканей из огнестрельных ран поспособствовала позитивному прогнозу для Фицо", - сообщает Associated Press (AP).

В свою очередь министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что состояние премьера пока не позволяет перевезти его в столицу Братиславу.

В минувшую среду в городе Гандлова 71-летний мужчина произвел в Фицо пять выстрелов, четыре пули попали в премьера. В ночь на 16 мая ему сделали первую операцию, которая длилась пять часов.

В субботу мужчина, обвиняемый в попытке убить премьера, впервые предстал перед судом. Прокуратура ранее просила полицию не раскрывать личность обвиняемого и прочие детали.

AP напоминает, что политика Фицо вызвала неоднозначную реакцию в словацком обществе, тысячи граждан выходили на акции протеста. Сам Фицо в апреле предупреждал, что рост напряженности может привести к покушениям на политиков, и обвинял СМИ в разжигании насилия.