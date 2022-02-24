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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Российские военные сообщили о плановых учениях миротворцев в Приднестровье

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла тренировка по специальной подготовке миротворцев, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия по принудительной остановке транспортного средства с применением спецсредства "Ёж", после чего условный противник открыл огонь.

"Личный состав занял огневые позиции и задержал условного противника, а также предотвратил попытку провоза в Зону безопасности запрещенных предметов", - сообщили в ЗВО.

Военные заявили, что учение носило плановый характер.

Западный военный округ Приднестровье

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