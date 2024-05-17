Карл III приедет во Францию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой примут участие в начале июня в Великобритании и Франции в мероприятиях, приуроченных к 80-летию со дня высадки союзников в Нормандии, сообщили в Букингемском дворце.

5 июня королевская чета и принц Уэльский Уильям посетит Портсмут для торжеств. 6 июня все трое отправятся во французскую коммуну Вер-сюр-Мер к мемориальному комплексу в память о британских военнослужащих.

Поездка короля состоится при том, что он лечится от рака.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тысяч человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от Германии северо-западной Франции.