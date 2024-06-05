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Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании
Фото: AP/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банкноты с изображением Карла III появятся в обращении в Великобритании в среду, сообщается в пресс-релизе Банка Англии.

Портрет короля появится на всех четырех банкнотах (5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов), при этом никаких других изменений в дизайне купюр не произойдет.

Банкноты с портретом королевы Елизаветы II останутся законным платежным средством и будут находиться в обращении вместе с банкнотами короля Карла III.

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Новые купюры будут печатать только для замены изношенных и в случае какого-либо повышения спроса на банкноты. "Наш подход соответствует рекомендациям Королевского двора и направлен на минимизацию экологических и финансовых последствий", - говорится в пресс-релизе.

"Мы очень рады выпустить новые банкноты. Это исторический момент, поскольку мы впервые меняем правителя на наших банкнотах", - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли в среду.

"Хотя новые банкноты поступят в обращение с 5 июня, мы ожидаем, что они будут входить в обращение очень постепенно", - сказал он.

Летом Spink & Son проведет серию аукционов, на которых будут продаваться банкноты с первыми серийными номерами. Полученные средства будут направлены на благотворительность, говорится в сообщении британского ЦБ.

Коронация Карла III в Великобритании

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Великобритания Карл III
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