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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Король Карл III прибыл с визитом во Францию

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла прибыли во Францию с трехдневным государственным визитом, пишет Le Figaro.

Их самолет приземлился в Орли. Короля с королевой там встретила делегация во главе с премьер-министром Франции Элизабетой Борн.

Ожидается, что королевская чета из аэропорта отправится на церемонию у Триумфальной арки, где их встретит президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон.

На церемонии прозвучат национальные гимны Великобритании и Франции, к могиле неизвестного солдата возложат венки. В небо поднимутся истребители ВВС обеих стран.

После этого, король Великобритании и президент Франции отправятся в Елисейский дворец, где проведут переговоры, в частности, как ожидается, по ситуациям на Украине и на итальянском острове Лампедуза.

В Елисейском дворце ранее указали, что этот визит Карла III "продемонстрирует глубокие исторические связи, которые объединяют две страны".

Вечером 20 сентября в Версальском дворце состоится торжественный ужин с участием 150 гостей, во время которого будут подавать, в частности, лобстеров и несколько видов изысканных французских и английских сыров. Среди приглашенных на банкет Le Figaro назвал фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера, актеров Хью Гранта, Шарлотту Гензбур, Кристин Скотт-Томас, теннисистку Амели Моресмо, футболистов Патрика Виера и Дидье Дрогба.

В четверг Карл III выступит в Сенате. Затем королевская чета и Макрон с супругой посетят Собор Парижской Богоматери, который продолжаю реставрировать после пожара 2019 года.

В пятницу Карл III и Камилла посетят Бордо, где у них запланированы встречи с пожарными, которые вели борьбу с лесными пожарами в 2022 году, а также посещение виноградников.

Визит Карла III во Францию должен был состоятся в марте и стать его первой официальной зарубежной поездкой, однако из-за массовых акций протеста из-за пенсионной реформы визит был отложен.

Беспорядки во Франции

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Бордо Версаль Карл III Великобритания Франция Эммануэль Макрон
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