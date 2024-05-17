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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Помощник Алиева и советник Байдена обсудили отношения Азербайджана и Армении

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Вашингтоне с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"В Белом доме прошла очень содержательная встреча с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности, в ходе которой мы рассмотрели двустороннее сотрудничество между нашими странами и перспективы дальнейшего развития отношений. Также обсудили региональные и глобальные вопросы", - написал Гаджиев в соцсетях.

"Мы также обменялись мнениями о продвижении мира в регионе и нормализации армяно-азербайджанских отношений", - отметил он.

Азербайджан Хикмет Гаджиев Вашингтон Байден
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