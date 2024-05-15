Более 40% участников опроса в Армении отрицательно оценили деятельность Пашиняна

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Больше 40% граждан Армении отрицательно оценивают деятельность премьер-министра Никола Пашиняна, больше трети - дают положительные оценки возглавляемому представителем Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном движению с требованием его отставки. Это следует из распространенного в среду в Ереване сообщения по итогам опроса армянского представительства GALLUP International Association.

Согласно опросу, деятельность Пашиняна на посту премьера "абсолютно отрицательно" оценили 41,1% опрошенных, "абсолютно положительно" - 9,1%.

35,1% респондентов "абсолютно положительно" оценили возглавляемое Багратом Галстаняном движение "Тавуш во имя родины", 23,5% - абсолютно отрицательно".

Уход Пашиняна с поста премьера 30,6% респондентов рассматривают путем отставки, 9,3% - в результате импичмента в парламенте, 8,4% - посредством ареста. 19,1% считают, что Пашинян не должен подавать в отставку.

50,5% участников опроса не смогли назвать того, кто мог бы возглавить переходное правительство, 6,7% считают, что им должен быть архиепископ Баграт Галстанян, Пашиняна в этом списке нет.

При этом 12,8% респондентов были бы готовы проголосовать за партию Пашиняна "Гражданский договор" на гипотетических выборах в ближайшее воскресенье, 3,9% - за архиепископа Баграта Галстаняна.

4 мая архиепископ Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина II объявил о проведении акций протеста с 9 мая в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К архиепископу присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей. Архиепископ требовал отставки Пашиняна. Акции с таким требованием проводятся в Армении ежедневно.