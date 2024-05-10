Глава МИД Азербайджана отправился в Казахстан, где встретится с армянским коллегой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу отправился с рабочим визитом в Казахстан, где проведет встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, сообщили в Баку.

"В рамках визита Байрамов примет участие 10 мая в Алматы в очередном раунде переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении по проекту соглашения "О мире и учреждении межгосударственных отношений", - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Помимо того, в рамках визита Байрамов проведет встречи с официальными лицами Казахстана, в частности, с вице-премьером и главой МИД.