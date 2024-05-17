Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

В Евросоюзе поддержали согласование Ереваном и Баку участков границы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы на основе Алма-Атинского соглашения 1991 года, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В коммюнике ЕВС, опубликованном в пятницу вечером в Брюсселе, особо отмечается протокол, подписанный 15 мая в ходе девятого заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана, "что привело к соглашению по нескольким участкам границы".

В миреПашинян отверг требование духовенства прекратить делимитацию границы с АзербайджаномЧитать подробнее

"ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие значительные шаги для урегулирования других нерешенных двусторонних вопросов и по-прежнему привержен поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и прочного мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в документе.

15 мая комиссии Еревана и Баку по вопросам делимитации согласовали совместно составленный протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "большой удачей" согласование Ереваном и Баку отрезков линии границы. По его словам, это существенно повысит уровень безопасности и стабильности не только на указанном отрезке армяно-азербайджанской границы, но и по всей протяженности границы Армении и Азербайджана.

ЕС Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 17 мая

Карл III приедет во Францию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Карл III приедет во Францию на 80-летие высадки союзников в Нормандии

Восемь человек, включая четырех иностранных туристов, застрелены в Афганистане

Москва пообещала ответить на запрете вещания российских СМИ в Еврос

"Интерфакс" подписал меморандум о сотрудничестве с Союзом информационных агентств стран ОИС

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ

Microsoft начал веерные отключения своих облачных продуктов в РФ
Военная операция на Украине

Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет

Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет
Военная операция на Украине

Путин заявил, что для переговоров по Украине нужно понимать, с кем можно иметь дело

Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию

Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию

Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым

Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });