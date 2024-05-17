В Евросоюзе поддержали согласование Ереваном и Баку участков границы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы на основе Алма-Атинского соглашения 1991 года, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В коммюнике ЕВС, опубликованном в пятницу вечером в Брюсселе, особо отмечается протокол, подписанный 15 мая в ходе девятого заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана, "что привело к соглашению по нескольким участкам границы".

"ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие значительные шаги для урегулирования других нерешенных двусторонних вопросов и по-прежнему привержен поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и прочного мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в документе.

15 мая комиссии Еревана и Баку по вопросам делимитации согласовали совместно составленный протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "большой удачей" согласование Ереваном и Баку отрезков линии границы. По его словам, это существенно повысит уровень безопасности и стабильности не только на указанном отрезке армяно-азербайджанской границы, но и по всей протяженности границы Армении и Азербайджана.