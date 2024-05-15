Армения и Азербайджан согласовали протокол-описание ряда отрезков границы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комиссии Еревана и Баку по вопросам делимитации в среду согласовали совместно составленный протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана.

Очередная встреча комиссии прошла под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, заявили в пресс-службе армянского МИД.

"В ходе встречи комиссии, в соответствии с принятым ими протоколом 8-й встречи от 19 апреля 2024 года обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения), Ашагы Аскипара (Азербайджан) - Воскепар (Армения), Хейримли (Азербайджан) - Киранц (Армения) и Кызыл Гаджилы (Азербайджан) - Беркабер (Армения), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада", - сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана.

Армянские и азербайджанские пограничники заступят на дежурство на делимитированной границе в течение девяти дней.

"Это произойдет в течение предстоящих 8-9 дней. А в самой чувствительной части села Киранц - чуть позже, там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению", - сообщает армянское госинформагентство "Арменпресс" со ссылкой на аппарат премьер-министра Армении.

"На данном участке (Тавушская область - ИФ) граница уже считается делимитированной", - добавили в аппарате армянского премьера.

Там отметили, что в селе Киранц, через которое проходит межгосударственная автодорога в Грузию, из-за необходимости переноса дороги пограничные столбы будут установлены позже. Проблему с переносом дороги обещают решить в течение двух-трех месяцев

Киранцу будет передано около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые ранее были недоступны, уточнили в аппарате. Делимитация должна продолжаться "в той же логике и на тех же принципах" и на других участках границы, подчеркнули там

Архиепископ Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина II объявил 4 мая о проведении акций протеста с 9 мая в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К архиепископу присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей. Архиепископ требовал отставки Пашиняна. Акции с таким требованием проводятся в Армении ежедневно.

Между тем, Пашинян на пресс-конференции 7 мая заявил, что выполнение требования церковных властей Армении прекратить процесс делимитации границ с Азербайджаном неизбежно приведет к войне и установлению в республике марионеточного режима.

Акции протеста против политики Пашиняна, в частности в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении проходят в республике с 20 апреля. Как заявили 19 апреля в аппарате армянского лидера, между Арменией и Азербайджаном впервые будет демаркированная государственная граница в районе четырех сел в Тавушской области. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией был установлен первый пограничный столб.