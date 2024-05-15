Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Армения и Азербайджан согласовали протокол-описание ряда отрезков границы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комиссии Еревана и Баку по вопросам делимитации в среду согласовали совместно составленный протокол-описание отрезков линии границы между населенными пунктами в Тавушской области Армении и Газахским районом Азербайджана.

Очередная встреча комиссии прошла под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, заявили в пресс-службе армянского МИД.

"В ходе встречи комиссии, в соответствии с принятым ими протоколом 8-й встречи от 19 апреля 2024 года обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (Азербайджан) - Баганис (Армения), Ашагы Аскипара (Азербайджан) - Воскепар (Армения), Хейримли (Азербайджан) - Киранц (Армения) и Кызыл Гаджилы (Азербайджан) - Беркабер (Армения), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада", - сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана.

Армянские и азербайджанские пограничники заступят на дежурство на делимитированной границе в течение девяти дней.

"Это произойдет в течение предстоящих 8-9 дней. А в самой чувствительной части села Киранц - чуть позже, там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению", - сообщает армянское госинформагентство "Арменпресс" со ссылкой на аппарат премьер-министра Армении.

"На данном участке (Тавушская область - ИФ) граница уже считается делимитированной", - добавили в аппарате армянского премьера.

Там отметили, что в селе Киранц, через которое проходит межгосударственная автодорога в Грузию, из-за необходимости переноса дороги пограничные столбы будут установлены позже. Проблему с переносом дороги обещают решить в течение двух-трех месяцев

Киранцу будет передано около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые ранее были недоступны, уточнили в аппарате. Делимитация должна продолжаться "в той же логике и на тех же принципах" и на других участках границы, подчеркнули там

В миреПредставитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки ПашинянаПредставитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки ПашинянаЧитать подробнее

Архиепископ Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина II объявил 4 мая о проведении акций протеста с 9 мая в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К архиепископу присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей. Архиепископ требовал отставки Пашиняна. Акции с таким требованием проводятся в Армении ежедневно.

В миреВ Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики ПашинянаВ Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики ПашинянаЧитать подробнее

Между тем, Пашинян на пресс-конференции 7 мая заявил, что выполнение требования церковных властей Армении прекратить процесс делимитации границ с Азербайджаном неизбежно приведет к войне и установлению в республике марионеточного режима.

Акции протеста против политики Пашиняна, в частности в вопросе отношений с Азербайджаном, процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, передачи азербайджанской стороне сел в Тавушской области Армении проходят в республике с 20 апреля. Как заявили 19 апреля в аппарате армянского лидера, между Арменией и Азербайджаном впервые будет демаркированная государственная граница в районе четырех сел в Тавушской области. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджаном и Арменией был установлен первый пограничный столб.

Армения Тавушская область Азербайджан Газахский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве сектора Газа

В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве сектора Газа

Дебаты Байдена и Трампа запланированы на 27 июня и 10 сентября

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как угрожающее жизни

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

Президент Бразилии уволил главу нефтекомпании Petrobras

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });