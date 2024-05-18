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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

СМИ сообщили об атаке на танкер у берегов Йемена

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Танкер, шедший под флагом Панамы, в субботу подвергся нападению вблизи побережья Йемена, сообщают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, оказывающую услуги в сфере безопасности.

По ее данным, в судно попала ракета. Инцидент произошел примерно в 18,5 км от порта Мокка на юго-западе Йемена.

После нападения 7 октября 2023 года группировки ХАМАС на Израиль йеменские мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море с помощью ракет и беспилотников. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Ранее на этой неделе лидер группировки хуситов "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси вновь заявил, что мятежники будут атаковать суда любой компании, следующие в Израиль, и не только в Красном море, но во всех местах, до которых сможет добить группировка.

Йемен Израиль Панама Ambrey Красное море
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