Киргизия попросила Пакистан провести разъяснительную работу со СМИ после стычек в Бишкеке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев обсудил в ходе встречи с послом Пакистана Хасаном Али Зайгамом стычку между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки, сообщает пресс-служба киргизского МИД.

Киргизский дипломат также обратился к пакистанской стороне с просьбой провести разъяснительную работу среди представителей СМИ Пакистана о нераспространении недостоверной информации об инциденте, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, ситуация находится под контролем киргизских компетентных органов.

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки. По информации МВД Киргизии, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В Минздраве страны сообщили о 29 пострадавших в ходе беспорядков. Одному гражданину Пакистана диагностирован перелом челюсти.

Правительство Киргизии выступило с осуждением насилия на фоне ночных беспорядков в Бишкеке и опровергло ложные сообщения международной прессы о якобы произошедших убийствах и насилии в отношении иностранцев.