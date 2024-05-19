Ганц призвал кабмин Израиля принять план по будущему Газы

Член военного кабинета Израиля министр Бени Ганц Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Член военного кабинета Израиля министр Бени Ганц призвал коллег к 8 июня утвердить план действий по достижению целей в секторе Газа, пригрозил, что в противном случае покинет правительство, сообщает The Times of Israel.

"Ганц изложил шесть стратегических целей, которые должна принять коалиция, иначе его партия покинет правительство", - информирует издание.

По мнению Ганца, цели заключаются, в частности, в том, чтобы вернуть удерживаемых в Газе заложников домой, "свергнуть правление ХАМАС, демилитаризовать сектор Газа и получить контроль над безопасностью Газы", а также "создать международный гражданский механизм управления Газой, включающий американские, европейские, арабские и палестинские элементы".

Кроме того, Ганц заявил о необходимости "вернуть жителей севера анклава в свои дома к 1 сентября".

Министр также указал на важность нормализации отношений с Саудовской Аравией "в рамках всеобъемлющего процесса по созданию альянса со свободным миром и Западом против Ирана и его союзников".

"Только когда мы четко и смело определим цели, мы сможем выбрать длительный путь, ведущий к вершине", - приводит The Times of Israel слова Ганца.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в израильском правительстве разошлись во мнениях по поводу того, должен ли Израиль участвовать в управлении сектором Газа после завершения там боевых действий против палестинских военизированных группировок.

По сообщению израильских СМИ, министр обороны Йоав Галант заявил, что не намерен допустить пребывания "израильского гражданского или военного управления в Газе после искоренения ХАМАС".

"Мы должны ликвидировать инструменты, при помощи которых ХАМАС управляет Газой. А для этого требуются как боевые операции, так и организация альтернативных (палестинских - ИФ) структур управления", - заявил Галант.

По его мнению, если этого не сделать, то либо ХАМАС сохранит власть в Газе, либо Израилю придется оставлять там воинский контингент. Оба эти варианта министр считает неудачными.

Такая позиция вызвала недовольство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Еще до заявления Галанта глава правительства заявил, что не намерен даже думать о будущем устройства Газы до тех пор, пока ХАМАС существует.

Министр, курирующий нацбезопасность, Итамар Бен Гвир заявил, что Галанта после подобных заявлений нужно отправить в отставку.

Однако не все в израильском правительстве выступили против Галанта. Так, Ганц поддержал министра обороны.

"Министр обороны говорит правильные вещи. Задача руководства - делать правильные вещи для страны. Любой ценой", - сказал он.