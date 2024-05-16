Нетаньяху обсудит с главой Минобороны разногласия о послевоенном устройстве Газы

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что намерен в скором времени поговорить с министром обороны Йоавом Галантом об их разном отношении к проблеме управления сектором Газа после завершения там боевых действий, сообщает The Times of Israel.

"Если вы говорите о том, что заявил вчера министр обороны, то что мне следует сказать ему, я выскажу один на один, а не здесь", - заявил он недалеко от границы с сектором Газа, отвечая на вопрос журналиста, доверяет ли он Галанту.

На вопрос, скоро ли пройдет эта встреча, Нетаньяху ответил: "Безусловно".

Премьер повторил позицию, согласно которой власть в Газе не должна перейти от движения ХАМАС к движению ФАТХ, возглавляемому Махмудом Аббасом. Нетаньяху подчеркнул, что такое развитие событий стало бы "подарком для террора", и что Палестинская национальная администрация (ПНА) во главе с Аббасом поддерживает терроризм и ведет против Израиля глобальную кампанию в ООН и Международном суде ООН.

По сообщению израильских СМИ, накануне Галант заявил, что не намерен допустить пребывания "израильского гражданского или военного управления в Газе после искоренения ХАМАС".

"Мы должны ликвидировать инструменты, при помощи которых ХАМАС управляет Газой. А для этого требуются как боевые операции, так и организация альтернативных (палестинских - ИФ) структур управления", - заявил Галант. По его мнению, если этого не сделать, то либо ХАМАС сохранит власть в Газе, либо Израилю придется оставлять там воинский контингент. Оба эти варианта министр считает неудачными.

Такая позиция вызвала недовольство Нетаньяху. Еще до заявления Галанта глава правительства заявил, что не намерен даже думать о будущем устройства Газы до тех пор, пока ХАМАС существует. Позже Нетаньяху подчеркнул, что не считает правильным передавать управление сектором Газа и ФАТХ.

Министр, курирующий нацбезопасность, Итамар Бен Гвир заявил, что Галанта после подобных заявлений нужно отправить в отставку. Министр финансов Бецалель Смотрич призвал израильский кабмин провести голосование по поводу исключения возможности участия ПНА в управлении Газой. Смотрич добавил, что, если Галант не поддержит данную инициативу, его нужно уволить.

Однако не все в израильском правительстве выступили против Галанта. Так, член военного кабмина Израиля Бенни Ганц поддержал министра обороны.