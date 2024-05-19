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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала

Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала
Больница в городе Банска-Бистрица
Фото: Zuzana Gogova/Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Опасность для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, миновала, сообщил вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

"Нам всем стало немного спокойнее. Прогнозы все более положительные. Его жизни ничего не угрожает", - приводит его слова словацкое телевидение.

"Худшее, чего мы опасались, миновало. Врачи по итогам консилиума, который состоялся утром в воскресенье, сделали вывод, что опасности для жизни пациента нет, однако ему нужно длительное время и отдых для того, чтобы восстановиться", - сообщили в свою очередь врачи.

Пока лечение Фицо продолжат в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, переводить его в другую клинику пока не планируется.

В среду, 15 мая, в городе Гандлова 71-летний мужчина произвел в Фицо пять выстрелов, четыре пули попали в премьера. В ночь на четверг ему сделали первую операцию, а в пятницу - еще одну.

Банска-Бистрица Роберт Фицо Словакия Роберт Калиняк
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