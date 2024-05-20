Местонахождение вертолета Раиси, предположительно, установлено, к нему спешат спасатели

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердило, что обнаружен источник тепла; предположительно, это могут быть обломки вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил иранский телеканал "Пресс-ТВ" в соцсети.

"Командующий КСИР подтверждает, что обнаружен источник тепла, предположительно - обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в данный район направились группы спасателей, принимающих участие в поисковой операции.

Агентство "Анадолу" информировало, что источник тепла, который, возможно является обломками вертолета Раиси, был обнаружен турецким беспилотником Akinci рано утром в понедельник.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.