Иранский телеканал сообщил об обнаружении вертолёта президента Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Иранский телеканал "Пресс-ТВ", ссылаясь на информацию "Красного полумесяца" Ирана сообщил, что вертолет, в котором находился президент Ирана Ибрахим Раиси и сопровождавшие его лица, найден.

"Красный полумесяц" Ирана: вертолет президента Раиси найден", - говорится в сообщении.

В распространенном заявлении "Красного Полумесяца" говорится, что "поисково-спасательные группы достигли места крушения вертолета, на борту которого находился президент".

Телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на руководство организации, пишет, что "до прибытия на место трудно оценить ситуацию, но условия неблагоприятные".