Спасатели не нашли признаков того, что в результате крушения вертолета Раиси есть выжившие

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В ходе поисково-спасательных работ на месте крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси не обнаружено, сообщил телеканал "Пресс-ТВ".

"В ходе поисков президента Раиси после крушения вертолета в воскресенье не было обнаружено ни одного признака о выживших людях", - говорится в сообщении телеканала в социальных сетях.

В распространенном заявлении "Красного Полумесяца" Ирана говорится, что "поисково-спасательные группы достигли места крушения вертолета, на борту которого находился президент".