Египет поручил юристам изучить перспективы мер против Израиля из-за операции в Рафахе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство Египта дало задание комиссии экспертов в области международного права проработать вопрос с возможными ограничениями в адрес Израиля из-за его операции в Рафахе в секторе Газа, сообщает The National со ссылкой на источники.

"Египетское правительство поставило задачу перед комиссией экспертов по международному праву выработать дальнейшие меры наказания Израиля в ответ на его военные действия в Рафахе и оценить их последствия, заявили источники The National", - отмечает издающееся в ОАЭ издание.

Официального объявления о создании комиссии не поступало. Собеседники газеты не уточнили, кто именно вошел в ее состав, добавив, что в нее включили высокопоставленных специалистов по конституционному праву и представителей разведслужб.

Источники уточнили, что в Каире планируют понизить уровень дипломатических отношений с Израилем и отозвать своего посла, однако о приостановке действия Египетско-израильского мирного договора 1979 года речи не идет.

The National отмечает, что этот договор позволил Египту получать миллиарды долларов экономической помощи от США, а также развивать отношения с Израилем в сфере энергетики, борьбы с терроризмом, наркотрафиком и незаконной перевозкой людей.

На позапрошлой неделе командование вооруженных сил Египта отдало приказ войскам на Синайском полуострове проявлять осторожность после того, как Армия обороны Израиля заняла пограничный КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.

Также Египет, который неоднократно выступал против возможности операции Израиля в Рафахе, поддержал иск, который ЮАР подала в Международный суд ООН с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения в секторе Газа. 13 мая телеканал i24 передавал, что египетские чиновники отменили запланированные переговоры с израильскими официальными лицами из-за обострившихся разногласий.

Издание отмечает, что Египту - самой населенной арабской стране с примерно 106 млн жителей - помимо сложностей на границе с сектором Газа, приходится иметь дело с кризисом в соседней Ливии с 2011 года, а также с конфликтом в Судане, который длится с апреля 2023 года.