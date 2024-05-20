Министр обороны Израиля предупредил США о планах расширить операцию в Рафахе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Гаалант предупредил советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о планах расширить военную операцию в городе Рафах (сектор Газа), передают израильские СМИ.

По их данным, беседа состоялась в понедельник в рамках визита Салливана в Израиль. Галант пояснил, что Израиль считает свои долгом провести масштабную операцию в Рафахе, так как это необходимо для нанесения поражения движению ХАМАС и для освобождения удерживаемых в Газе заложников.

Ранее США выражали тревогу по поводу подобных израильских планов.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа. Израильское военное командование настаивает на том, что штурм необходим, так как в Рафахе находятся крупные подразделения военного крыла ХАМАС.

В свою очередь, некоторые израильские СМИ подчеркивают, что пока Армия обороны Израиля готовится штурмовать Рафах, бойцы ХАМАС постепенно возвращаются в районы сектора Газа, откуда ранее их выбили израильские военнослужащие.