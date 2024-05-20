Египет призвал Израиль открыть все КПП на границе с Газой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Египта Самех Шукри призвал Израиль открыть все КПП на границах сектора Газа, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в анклав для местного населения, сообщает EFE.

Он напомнил, что поставки гуманитарной помощи через КПП "Рафах" на границе Египта с сектором Газа вынуждены были прекратиться в связи с израильскими операциями в этом районе. Помощь, которую в настоящее время в сектор Газа доставляют морским путем, по словам Шукри, не достигает анклава.

Он добавил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа остается "одной из самых трагических в наше время".

В понедельник Шукри в Афинах провел переговоры главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом. Министры, в частности, обсудили ситуацию в секторе Газа.

Армия обороны Израиля по-прежнему удерживает контроль над КПП "Рафах", который с палестинской стороны заняли израильтяне несколько недель назад. Кроме того, ЦАХАЛ ведет действия в Филадельфийском коридоре - полосе земли протяженностью 14 км, служащей буферной зоной на границе между Египтом и Газой.