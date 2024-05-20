США выразили соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

В Госдепе сообщили, что Тегеран попросил о помощи, но помочь иранцам не получилось

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - США соболезнуют Ирану в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, передает AP.

"Соединенные Штаты выражают официальные соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других членов их делегации в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана", - заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

На брифинге он сообщил, что Иран обращался к США за содействием после крушения этого вертолета. По его словам, США пообещали сделать все возможное, но в результате оказалось, что они ничем помочь не могут с учетом логистики.

Вертолет президента Ирана 19 мая разбился в тумане в горной местности на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. Погибли все, кто был на борту, в том числе Раиси.

Соседние с Ираном страны объявили траур.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил день национального траура, не уточнив точную дату.

"На встрече кабинета министров мы договорились объявить в нашей стране день национального траура, чтобы разделить ужасную боль иранского народа", - заявил Эрдоган в Анкаре, его выступление транслировал телеканал TRT World.

Власти Ирака объявили 21 мая днем национального траура в связи со смертью Раиси и сопровождавших его лиц.

"Мы солидарны с нашими братьями, иранским народом и руководством в эти трудные времена, и разделяем их горе и боль после трагической катастрофы, унесшей жизни президента Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и тех, кто находился с ними. Иракское правительство объявляет вторник днем траура на всей территории страны", - приводит агентство INA слова представителя правительства Ирака Басима аль-Авади.

И.о. главы правительства Ливана Наджиб Микати объявил трехдневный национальный траур, сообщают ближневосточные СМИ.

В Сирии траур продлится также три дня.