На встрече глав МИД ШОС в Астане Иран представит замглавы МИД Мехди Сафари

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - На заседании глав МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Астане 21 мая Иран будет представлять замминистра иностранных дел Мехди Сафари, следует из программы к встрече.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который должен был участвовать в этой встрече, погиб при крушении вертолета президента страны Ибрахима Раиси 19 мая.

Во встрече в Астане, кроме министров иностранных дел, примут участие генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

ШОС объединяет девять стран-участниц. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Оформление полноценного участия в организации Белоруссии ожидается в июле 2024 года.