Социалисты лидируют на выборах в Каталонии, но большинства не набирают

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса лидирует на выборах в парламент автономного сообщества Каталония, свидетельствуют результаты после подсчета более 30% бюллетеней, опубликованные газетой El Pais.

Согласно этим данным, социалисты получают 42 места. На втором месте - сепаратистская партия "Вместе за Каталонию", у нее - 33 места. На третьем месте - "Левые республиканцы Каталонии" с 21 местом.

Для получения большинства необходимо набрать 68 мест в 135-местном региональном парламенте.

Местные выборы в Каталонии состоялись в воскресенье.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

В марте 2024 года парламент Испании одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума. Он затронул примерно 400 человек, имевших отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.