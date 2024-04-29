Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Премьер Испании Педро Санчес решил остаться на посту

Премьер Испании Педро Санчес решил остаться на посту
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава испанского правительства Педро Санчес заявил в понедельник, что не покинет пост после того, как в отношении его супруги было открыто расследование по фактам коррупции.

"Я решил продолжить работать еще с большим усердием во главе испанского правительства", - сказал он в обращении к народу, которое транслировало испанское телевидение. При этом Санчес поблагодарил за общественную поддержку, которая, по его словам, во многом повлияла на принятое решение.

В минувшую субботу более 12 тыс. сторонников Социалистической партии Испании, которые прибыли из различных регионов страны, организовали в Мадриде манифестацию в поддержку Санчеса, обратившись к нему с просьбой не уходить в отставку.

В миреИспанцы провели в Мадриде демонстрацию против отставки премьер-министраЧитать подробнее

Санчес получил возможность сформировать правительство в прошлом году благодаря поддержке двух каталонских сепаратистских парламентских партий, которым обещал за это амнистировать каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Соответствующий закон приняли в обеих палатах испанского парламента. Он затронул примерно 400 человек, имевших отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.

Испания Педро Санчес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Актер Депардье взят под стражу в Париже

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

В парламенте Грузии продолжилось обсуждение законопроекта об иноагентах

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская авиация осуществила налеты на города Газа и Рафах

Израильская авиация осуществила налеты на города Газа и Рафах

У православных христиан начинается Страстная седмица

У православных христиан начинается Страстная седмица

Обстановка на акции оппозиции в столице Грузии обостряется

Обстановка на акции оппозиции в столице Грузии обостряется

В Тбилиси проходит акция оппозиции против закона об иноагентах

В Тбилиси проходит акция оппозиции против закона об иноагентах
Обострение палестино-израильского конфликта

Мусульманские страны призвали мировое сообщество к санкциям против Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });