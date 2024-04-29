Премьер Испании Педро Санчес решил остаться на посту

Премьер-министр Испании Педро Санчес Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава испанского правительства Педро Санчес заявил в понедельник, что не покинет пост после того, как в отношении его супруги было открыто расследование по фактам коррупции.

"Я решил продолжить работать еще с большим усердием во главе испанского правительства", - сказал он в обращении к народу, которое транслировало испанское телевидение. При этом Санчес поблагодарил за общественную поддержку, которая, по его словам, во многом повлияла на принятое решение.

В минувшую субботу более 12 тыс. сторонников Социалистической партии Испании, которые прибыли из различных регионов страны, организовали в Мадриде манифестацию в поддержку Санчеса, обратившись к нему с просьбой не уходить в отставку.

Санчес получил возможность сформировать правительство в прошлом году благодаря поддержке двух каталонских сепаратистских парламентских партий, которым обещал за это амнистировать каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. Соответствующий закон приняли в обеих палатах испанского парламента. Он затронул примерно 400 человек, имевших отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.