Bloomberg отметил рост поддержки среди G7 плана США о судьбе доходов с активов РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Страны "Большой семерки" склоняются к тому, чтобы принять план США воспользоваться прибылью от заблокированных российских активов, чтобы обеспечить выдачу кредита Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, государства G7 сближают позиции в отношении этого плана. План США позволил бы обеспечить не менее $50 млрд крайне нужных средств для Украины и застраховать ее от политических изменений с обеих сторон Атлантического океана.

Информированные о ходе дискуссий источники говорят, что теперь правительства всех стран G7 в общем поддерживают предложение США задействовать будущую выручку от $280 млрд активов Банка России, в основном замороженных в Европе, для обеспечения масштабного займа для Киева.

Министры финансов G7 обсуждают этот вопрос на этой неделе в Италии, чтобы выработать набор вариантов действий, который представят на саммите "большой семерки" в Италии 13 - 15 июня.

Однако, по словам источников, многие ключевые детали договоренностей все еще находятся в стадии обсуждения, например, механизм предоставления займа, о размер аванса, о распределение рисков между участниками инициативы. Так, значительная часть иммобилизованных российских средств находятся в Бельгии у международного депозитария Euroclear: ЕЦБ и члены ЕС опасаются финансовых рисков для него, к примеру, от исков России или ответных мер Москвы.

Реализация инициативы G7 должна гарантировать, что Украина не только сможет и дальше финансировать свою оборону и обслуживать долг, но и получать устойчивую финансовую помощь "в 2025 году и далее", отмечает Bloomberg.

Совет ЕС ранее на этой неделе принял постановление, по которому доходы от замороженных российских активов, предназначенные для Украины, будут перечисляться в бюджет Евросоюза раз в два года. Постановление вступает в силу 23 мая, Совет добавил его к действующим экономическим санкциям ЕС в отношении России.

По данным Bloomberg, от этого проекта ЕС ожидают получать $5 млрд в год. Если страны G7 придут к соглашению по активам России, то оно заменит инициативу ЕС.