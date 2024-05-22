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Мусульманские страны приветствуют решение трех стран Европы признать Палестину

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ряд мусульманских стран в среду выразили признательность Ирландии, Испании и Норвегии в связи с решением признать Палестину независимым государством.

"Признание Палестины - необходимость для международного права, юриспруденции и справедливости", - говорится в коммюнике МИД Турции, опубликованном в среду.

По словам верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, "с божьей помощью настанет день, когда сформируется палестинское государство от реки (Иордан) до (Средиземного) моря".

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"Мы с одобрением восприняли новость о признании палестинского государства и благодарим за эти решения, которые выстраивают путь к миру и решению палестинского вопроса на основании принципа "два государства для двух народов", - сообщил глава МИД Иордании Айман Сафади.

Египетские власти выступили с призывом к тем странам, которые пока еще не предприняли этот шаг, сделать его "ради защиты ценностей, права, равноправия и законных прав палестинского народа".

О том, что признание Палестины - это не табу для Парижа, сказал на встрече с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне.

Ранее в среду премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна наряду с Испанией и Норвегией признает Палестину независимым государством.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестина", - сказал Харрис в Дублине. Он отметил, что это "исторический день для Палестины".

"Я уверен, что другие страны последуют этому важному шагу в ближайшие недели", - добавил премьер.

Премьер Испании Педро Санчес также подтвердил, что Мадрид признает Палестину. Он отметил, что это произойдет 28 мая.

Власти Норвегии ранее объявили о решении признать Палестину независимым государством.

Египет Иран Палестина
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