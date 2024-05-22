Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс", - заявил Попов на брифинге в среду.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции ИДЛИБ - два обстрела, в провинции ЛАТАКИЯ - два обстрела.

Замруководителя ЦПВС рассказал также, что российскими и турецкими военнослужащими в зонах своей ответственности обеспечено сопровождение колонны миссии Детского фонда ООН и Международного комитета Красного Креста по маршруту Камишлия - Ассадия - Алук-Шарки и обратно.

"Целью поездки представителей гуманитарных организаций было содействие решению проблем с обеспечением водой населения региона", - сказал Попов.

Он отметил, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Попов.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено девять нарушений сирийского воздушного пространства двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательными аппаратами MQ-1C коалиции.