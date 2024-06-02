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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация уничтожила место базирования боевиков в горном массиве Аль-Амур в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"1 мая ударом ВКС России уничтожено одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - сказал Попов на брифинге в воскресенье.

Он сообщил, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано шесть случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал генерал-майор.

Попов сообщил, что "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции"".

ВКС России Хомс Юрий Попов ЦПВС Аль-Амур Сирия
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