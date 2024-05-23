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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:59

Военный кабмин Израиля поручил продолжить переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Египет пригрозил полностью отказаться от участия в переговорах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Военный кабинет Израиля поручил переговорной группе продолжить усилия по достижению соглашения об освобождении заложников, сообщают израильские СМИ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Заседание военного кабинета завершилось заявлением канцелярии премьер-министра, в котором говорится, что форум высокого уровня поручил израильской переговорной группе "продолжить переговоры о возвращении заложников".

Отмечается, что в среду вечером военный кабинет провел четырехчасовое заседание.

Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил в среду, что Израиль согласился с условиями прекращения огня в Газе, но затем пошел на попятную.

По данным телеканала, Израиль потребовал, чтобы все заложники были освобождены одновременно.

Согласно сообщению, США отказались гарантировать соблюдение Израилем режима прекращения огня.

В то же время, как сообщило СМИ, Египет отказался от какой-либо координации с армией обороны Израиля в Рафахе и возражал против возможного военного присутствия Израиля в Газе в будущем.

Между тем, в среду египетское правительство заявило, что может полностью отказаться от участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

"Попытки поставить под сомнение и оскорбить посреднические усилия Египта (...)приведут лишь к дальнейшему осложнению ситуации в Газе и во всем регионе и могут подтолкнуть Египет к полному отказу от своего посредничества в текущем конфликте", - говорится в заявлении главы государственной информационной службы Египта Дия Рашван, опубликованном в социальных сетях.

Рашван добавил, что участие Каира в качестве посредника стало результатом "неоднократных просьб и настойчивости" Израиля и США.

Заявление Рашвана стало ответом на материал телеканала CNN, который со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Египет изменил условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, прежде чем передать его ХАМАС.

"Египетская разведка незаметно изменила условия соглашения о прекращении огня, которое Израиль уже подписал ранее в этом месяце, в конечном итоге сорвав сделку, которая могла бы освободить израильских заложников и палестинских заключенных и проложить путь к временному прекращению боевых действий в Газе", - утверждает телеканал.

Рашван назвал сообщение "ложным" и "лишенным какой-либо информации или фактов".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 35,6 тыс.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ США
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