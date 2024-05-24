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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Что случилось этой ночью: пятница, 24 мая

Два погибших от обстрела ВСУ в Крыму, протесты в Черногории, президент Чехии в больнице из-за мотоаварии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, проиpошедших к утру:

- Два человека погибли после ракетных ударов ВСУ по Крыму. Это были случайные прохожие.

- В Черногории начались протесты из-за поддержки государством резолюции ООН о геноциде в Сребренице. Ожидается, что в пятницу акция пройдет у здания скупщины (парламента) Черногории.

- За скрытие автономеров предложили лишать прав на срок до 1,5 лет. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.

- Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале Швеция сыграет с Чехией, Канада - со Швейцарией.

- Президент Чехии попал в больницу с травмами после поездки на мотоцикле. Его жизнь вне опасности.

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