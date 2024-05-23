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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

За скрытие автономеров предложили лишать прав на срок до 1,5 лет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.

В настоящее время, согласно закону, за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

В документах к законопроекту указывается, что государственно-правовое управление президента РФ принципиальных возражений правового характера по законопроекту не имеет.

Госдума
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