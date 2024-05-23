В Черногории начались протесты из-за поддержки государством резолюции ООН о геноциде в Сребренице

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Массовая акция протеста против позиции Черногории, которая в четверг поддержала резолюцию ГА ООН по геноциду 1995 года в Сребренице (Босния и Герцеговина), проходит в столице страны Подгорице, сообщает белградская радиостанция Б92.

"Хотя первые реакции политиков, представителей властей и оппозиции все еще только ожидаются, перед зданием правительства Черногории проходит акция протеста, на которую собрались тысячи человек. Они выступают против позиции правительства Черногории, которая проголосовала за эту резолюцию", - передает Б92.

"Правительство премьер-министра Черногории Милойко Спаича в грубейшей форме продемонстрировало, что оно без уважения относится как к жертвам сербского народа, так и к своему национальному долгу - необходимости противостоять еще одной попытке навязать коллективную вину сербам как народу", - заявили организаторы протеста.

Ожидается, что в пятницу акция пройдет у здания скупщины (парламента) Черногории.

На ГА ООН в четверг состоялось голосование о признании произошедшего в 1995 году в Сребренице геноцидом.

В поддержку резолюции выступили 84 страны, против высказались 19, 68 стран воздержались. Несмотря на то, что количество стран, выступивших против или воздержавшихся, перевесило тех, кто выступил "за", резолюция была принята.

Резолюция об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице была предложена Германией, Боснией и Герцеговиной и рядом других стран. Против нее резко высказались власти в Белграде, а также руководство боснийских сербов.

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

Ответственность за это возложили на силы боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Каждый год 11 июля власти Боснии и Герцеговины проводят в Сребренице памятную церемонию.