Президент Чехии попал в больницу с травмами после поездки на мотоцикле

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Чехии Петр Павел пострадал во время поездки на мотоцикле, но опасений его состояние не внушает, сообщил пресс-секретарь главы государства Вит Коларж.

"Президент Петр Павел при езде на мотоцикле получил небольшие травмы", - сказал он в четверг в эфире чешского телевидения.

По его словам, "Павел поступил в Центральный военный госпиталь в Праге и останется там на протяжении нескольких дней, однако травма не должна существенно повлиять на его программу, и через несколько дней он вернется к исполнению своих обязанностей".