Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Президент Чехии попал в больницу с травмами после поездки на мотоцикле

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Чехии Петр Павел пострадал во время поездки на мотоцикле, но опасений его состояние не внушает, сообщил пресс-секретарь главы государства Вит Коларж.

"Президент Петр Павел при езде на мотоцикле получил небольшие травмы", - сказал он в четверг в эфире чешского телевидения.

По его словам, "Павел поступил в Центральный военный госпиталь в Праге и останется там на протяжении нескольких дней, однако травма не должна существенно повлиять на его программу, и через несколько дней он вернется к исполнению своих обязанностей".

Чехия Петр Павел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Черногории начались протесты из-за поддержки государством резолюции ООН о геноциде в Сребренице

В Черногории начались протесты из-за поддержки государством резолюции ООН о геноциде в Сребренице

Доставку гумпомощи в Газу через пирс возобновили после приостановки из-за кражи грузов

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси

В Иране похоронили президента Ибрахима Раиси

ГА ООН одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом

ГА ООН одобрила резолюцию о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом

Республика Сербская подготовит договор о разъединении с федерацией БиГ

Республика Сербская подготовит договор о разъединении с федерацией БиГ

В Лондоне британца обвинили в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ

В Иране завершается прощание с погибшим президентом Раиси

В Иране завершается прощание с погибшим президентом Раиси

ЕК оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за помехи трансграничной торговле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });